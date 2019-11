Feuerwehr : Auto ausgebrannt: Trost von der Feuerwehr

Trier Nicht mehr zu retten war ein Personenwagen, der Mittwochmittag (13. November) im Trierer Alleencenter-Parkhaus Feuer gefangen hatte. Totalschaden am Auto, aber die Feuerwehr tröstete den Fahrer, einen Bitburger: Er habe richtig reagiert, andernfalls hätte es schlimmer ausgehen können.

Mittwochmittag im zweiten Obergeschoss des Parkhauses an der Ostallee: Der Fahrer eines Ford Focus Kombi bemerkt, dass es unter der Motorhaube qualmt. Statt das Auto einfach abzustellen und sich schnell in Sicherheit zu bringen, fährt er es noch zwei Etagen tiefer ins Freie. „Eine gute Idee! Das habe ich dem Mann auch gesagt“, so Einsatzleiter Sven Ney zum TV. So seien die Löscharbeiten völlig unkompliziert verlaufen. Im Parkhaus-Inneren hätte die Brandbekämpfung wohl mehr Zeit in Anspruch genommen und das Risiko bestanden, dass die aus dem Motorraum schlagenden Flammen übergreifen.