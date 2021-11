Im Flammen aufgegangen : Auto brennt an A1-Ausfahrt nahe Bekond komplett aus (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 14 Bilder Autobrand auf der A1 bei Bekond

Bekond Ein Auto ist an der Ausfahrt der A1 bei Bekond in Flammen aufgegangen. Was genau dort am Sonntagabend passiert ist:

Zu einem brennenden Auto ist die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 19 Uhr ausgerückt. Das brennende Fahrzeug stand auf der Ausfahrt der A 1 bei Bekond in Richtung L 48. Nach Informationen der Feuerwehr war der Fahrer auf der Autobahn unterwegs, als er Qualm bemerkte und deshalb an der Ausfahrt in Bekond rausfuhr.

Kurz danach stand sein Auto in Brand. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen, sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Auto komplett abbrannte.

Feuer auf A1-Ausfahrt führt zu Sperrung

Verletzt wurde niemand. An dem Wagen entstand ein Totalschaden. Während der Löscharbeiten musste der Bereich komplett gesperrt werden.