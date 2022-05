Blaulicht : Auto brennt auf der A1 bei Mehring - Rettungswagen bleibt in Baustelle im Stau stecken

Mehring Ein Auto hat am Donnerstagabend in einer Autobahnbaustelle auf der A 1 bei Mehring gebrannt. Der Einsatz für die Rettungskräfte wurde durch einen Rückstau erschwert.

Da die Einsatzstelle in einer Baustelle lag, gestaltete sich der Einsatz für die Rettungskräfte schwierig: Hinter dem brennenden Fahrzeug staute sich in der Baustelle der Verkehr, so dass ein Rettungswagen steckenblieb - daran änderte es auch nichts, dass die Polizei den Baustellenbereich in Fahrtrichtung Saarbrücken direkt sperrte. Auch die Feuerwehr hatte durch den Stau in der Baustelle bei der Anfahrt zur Einsatzstelle Probleme.