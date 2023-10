Feuerwehr im Einsatz Auto brennt auf Trierer Parkplatz

Nach Informationen der Feuerwehr stand gegen 11.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Mercedes auf einem Parkplatz in der Saarstraße in Flammen. Da die Wehrleute befürchteten, dass das Feuer auf ein Gebäude übergreifen könnte, wurden noch weitere Einheiten alarmiert. Nach kurzer Zeit hatten die Wehrleute den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in bisher noch nicht bekannter Höhe. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier, die Berufsfeuerwehr Trier Wache eins sowie der Löschzug Stadtmitte.