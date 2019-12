BMW staht in Flammen : Autobrand in Büdesheim - Ursache ungeklärt

Foto: Polizei

Büdesheim Ein BMW hat am frühen Samstagabend in Büdesheim in Flammen gestanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht geklärt.

In der Hauptstraße in Büdesheim hat am 7. Dezember, gegen 17.30 Uhr ein Auto in Flammen gestanden. Der dort geparkter BMW geriet aus bisher unbekannter Ursache in Brand, sagt die Polizei.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Menschen wurde hierbei nicht verletzt.

Das Fahrzeug konnte durch die Feuerwehren gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden.