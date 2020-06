Polizei : Autofahrer aufgepasst: Hier wird nächste Woche geblitzt

Nächste Woche wird geblitzt! Foto: Polizei RLP

Trier (mh) Die Polizei kündigt für kommende Woche (vom 22. bis zum 28. Juni) verstärkt Geschwindigkeitsmessungen an. Also Fuß vom Gas! An folgenden Standorten wird geblitzt:

Montag, 22. Juni: auf der A 602 in Trier, auf der B 51 in Trier, auf der B 51in Meckel und auf der B 422 in Kirschweiler (Landkreis Birkenfeld).

Dienstag, 23. Juni: auf der B 49 in Alf, auf der A 602 in Trier und in Höhe von Kenn, in Daun sowie auf der B 410 in Höhe von Lichtenborn.

Mittwoch, 24. Juni: auf der L 151 bei Osburg, auf der B 51 in Höhe von Meckel, auf der A 602 in Trier sowie auf der K 64 auf dem Mont-Royal.

Donnerstag, 25. Juni: auf der A 60 bei Weinsfeld, auf der B 51 in Höhe von Meckel und bei Welschbillig, auf der A 60 in Höhe von Winterspelt und auf der L 141 bei Sehlem.

Freitag, 26. Juni: auf der B 51 bei Serrig und in Höhe von Aach-Neuhaus sowie auf der A 602 in Trier.

Samstag, 27. Juni: auf der B 51 bei Welschbillig.

Sonntag, 28. Juni: auf der A 1 in Höhe von Schweich.