Bei Schnee und Glätte : Autofahrer bei Unfall an der Mosel leicht verletzt

Autofahrer bei Unfall an der Mosel leicht verletzt

Neumagen-Dhron/Piesport Ein Autofahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall an der Mosel leicht verletzt worden.

Zwischen Neumagen-Dhron und Piesport ist am Donnerstagabend, 27. Februar, gegen 18 Uhr auf der B 53 ein Unfall passiert, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt, fuhr der Autofahrer in Anbetracht der winterlichen Straßenverhältnisse mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam deshalb von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit, der Fahrer wurde leichtverletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.