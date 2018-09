später lesen Blaulicht Autofahrer bemerkt Unfall in Trierer Tiefgarage erst später FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in der Tiefgarage Konstantinstraße in Trier. Der Fahrer eines weinroten Toyota hatte nach eigenen Angaben seinen Wagen zwischen 11 und 12.30 Uhr dort abgestellt.