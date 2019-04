später lesen Polizei Autofahrer beschädigt Treppe FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Eine Treppe wurde zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, in der Flurstaße 2 in Lirstal beschädigt. Die Polizei vermutet, dass ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug in der Flurstraße unterwegs war und die Treppe des Anwesens beschädigte.