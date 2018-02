später lesen Polizei Betrunken und ohne Führerschein unterwegs Teilen

Wiesbaum (red) Beamte der Polizeiinspektion Daun haben in Wiesbaum (Verbandsgemeinde Hillesheim) einen Fahrer erwischt, der am Tag zuvor in Nordrhein-Westfalen wegen Alkohol am Steuer seinen Führerschein abgeben musste, aber trotzdem weiter mit dem Auto unterwegs war – alkoholisiert.