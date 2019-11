Polizei : Autofahrer fährt 57-jährige Radlerin an und türmt

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wittlich Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstag gegen 19.50 Uhr in Wittlich stürzte eine 57-jährige Radfahrerin aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich und wurde dabei leicht verletzt, der in den Unfall verwickelte Autofahrer fuhr weiter.