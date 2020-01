Polizei : Autofahrer fährt auf Verkehrsinsel

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bernkastel-Kues In den frühen Morgenstunden des Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht im Bereich des Kreisverkehrs an der L 58 in Kröv (Kreisverkehr Norma). Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die L 58 aus Richtung B 53 (Mosel) kommend in Richtung Kröver Berg.

Hier kam er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr und beschädigte zwei Verkehrsschilder samt des Rohrpfostens. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.