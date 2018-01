Autofahrer fährt bei Schweich mehrmals in Gegenverkehr

Ein Autofahrer hat am Samstagabend auf der B 53 zwischen Trier-Ehrang und Schweich mehrmals entgegenkommende Fahrer gefährdet.

Wie die Schweicher Polizei mitteilte, kam es am Samstag gegen 18 Uhr zu den Vorfällen. Ein Auto sei auf der B 53 zwischen Trier-Ehrang und Schweich-Issel auf regennasser Fahrbahn in Richtung Schweich mehrmals auf die Gegenfahrbahn gekommen, so dass es einige Male beinahe zu Unfällen kam. Die Polizei sucht Zeugen und Autofahrer, die ihren Wagen wegen des anderen Autos abbremsen mussten. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweich, 06502/91570.

(red)