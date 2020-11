Unfall : Autofahrer fährt gegen Blumenkübel

Traben-Trarbach In der Moselstraße in Höhe der Postfiliale gab es am Montag gegen 14.30 Uhr einen Unfall. Ein unbekannter Autofahrer fuhr auf einen Blumenkübel und entfernte sich. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher und seinem Fahrzeug machen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken