später lesen Blaulicht Autofahrer fährt Kind bei Konzer Baustelle an Teilen

Twittern

Teilen



Als ein Vater am Dienstagnachmittag in Konz seine vierjährige Tochter aus dem Kindergarten abholte, fuhr gegen 15.20 Uhr ein Autofahrer das Kind bei der Tiefbaustelle in der Hubert-Zettelmeyer-Straße an der Kreuzung zur Schlesierstraße an.