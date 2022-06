Blaulicht : Radfahrer verletzt nach Zusammenstoß mit VW Polo in Daun – Autofahrer flieht vom Unfallort

Daun Ein Auto stieß in Daun mit einem Fahrradfahrer zusammen. Der Autofahrer floh vom Unfallort. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Freitag, 24. Juni, gegen 07.10 Uhr war ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Auto auf der Trierer Straße in Daun unterwegs. Wie die Polizei am Samstag meldet, fuhr der Autofahrer in Richtung Stadtmitte, als es zu einem Unfall kam.