Blaulicht : Autofahrer flüchtet mit über 200 Stundenkilometern

Prüm Mit waghalsigen Überholmanövern und 200 Stundenkilometern fuhr am Dienstag ein Autofahrer zurück Richtung Belgien.

Offenbar wegen eine Polizeikontrolle hat ein Autofahrer gewendet und ist mit rund 200 Stundenkilometern wieder Richtung Belgien gefahren. Das teilt die Polizei mit. Ein schwarzer Toyota mit französischem Kennzeichen befuhr am Dienstag, 5. Januar, gegen 11.30 Uhr auf der A 60 aus Belgien kommend in RIchtung Prüm. Im Bereich des Rastplatzes Schneifel-West wendete der Fahrzeugführer bei Erkennen einer dort eingerichteten Bundespolizeikontrolle unvermittelt seinen Wagen und flüchtete wieder über die A 60 in Richtung Belgien. Bei der anschließenden Flucht mit Geschwindigkeiten bis zum Teil 200 Stundenkilometern (erlaubt sind in diesem Streckenabschnitt 100 Stundenkilometer) erfolgten durch den Fahrer des schwarzen Toyota mehrere waghalsige Überholmänover, wobei andere Fahrzeugführer gefährdet wurden.