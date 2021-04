Blaulicht : Unfallflucht in Trier-Tarforst

Unfallflucht in Trier-Tarforst

Trier-Tarforst Ein alkoholisierter Autofahrer beschädigte am Freitagabend mehrere Fahrzeuge in Tarforst. Autobesitzer, deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, sollen sich bei der Polizei Trier melden.

Laut Polizei beschädigte ein 24-jähriger Mann mit seinem grauen SUV zunächst zwei Autos in der Augustinerstraße in Trier-Tarforst, die auf dem Parkplatz der Tarforster Sparkasse standen. Kurz vor 23 Uhr flüchtete er in Richtung Karl-Carstens-Straße. Die Polizei konnte ihn zeitnah im angrenzenden Wohngebiet stoppen. Die Beamten stellten fest, dass der 24-Jährige sowohl unter Alkohol- als auch Betäubungsmitteleinfluss stand. Außerdem hatte er keinen Führerschein.