Polizei : Unfallflucht in der Kurfürstenstraße

Manderscheid Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kurfürstenstraße in Manderscheid wurde am Mittwoch zwischen 9 und 10 Uhr, ein VW Passat Kombi an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.