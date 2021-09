Polizei : Autofahrer flüchtet nach Unfall in Wincheringen

Autofahrer flüchtet nach Unfall in Wincheringen

Wincheringen In Wincheringen ist am Freitag gegen 8 Uhr auf der B 419 ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilte, war ein schwarzer Golf auf der B 419 von Nittel kommend in Richtung Palzem unterwegs. Beim Befahren des Kreisverkehrs in Höhe Wincheringen / Grenzübergang Wormeldingen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Dann prallte das Auto frontal gegen einen weißen Ford S-Max, der auf einem Mitarbeiterparkplatz neben der Straße parkte. Anschließend fuhr der Verursacher wieder über eine Böschung auf die Straße und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Saarburg, 06581/91550.