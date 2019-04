später lesen Oberehe-Stroheich Autofahrer flüchtet nach Unfall Teilen

Ein Autofahrer ist zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, in der Hauptstraße in Oberehe-Stroheich (Ortsteil Oberehe) gegen eine Hauswand geprallt. Laut Polizei kam er aus Richtung Walsdorf-Zilsdorf und fuhr in Richtung Dreis-Brück.