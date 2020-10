Polizei sucht BMW-Fahrer : Autofahrer flüchtet nach Unfall in Neuerburg

Neuerburg Wer hat den Unfall in Neuerburg verursacht, bei dem ein Mofafahrer verletzt wurde?

Ein 17-jähriger Mofafahrer ist am Donnerstag, 1. Oktober, bei einem Unfall in Neuerburg verletzt worden. Der Verursacher, der Fahrer eines BMW mit Bit-Kennzeichen, flüchtete. Er hatte den Mofafahrer, wie die Polizei am Montag berichtet, durch ein waghalsiges Überholmanöver an einer Verkehrsinsel in der Poststraße zu Fall gebracht. Der 17-Jährige zog sich dabei Prellungen an Knien und einem Ellenbogen zu. Der BMW-Fahrer hielt rund 200 Meter hinter dem Unfallort an und verließ kurz sein Auto, um dann weiterzufahren. Hinweise: Polizei, 06561/96850.