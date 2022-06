Blaulicht : Verfolgungsfahrt im Trierer Westen - Polizei sucht Zeugen

Zunächst hielt er an, dann gab der Autofahrer aber Gas: Die Polizei bittet Zeugen einer Verfolgungsfahrt in Trier-West um Rückmeldung. Das Fahrzeug haben sie bereits gefunden.

Ein Autofahrer hat sich am Dienstagmorgen eine Verfolgungsfahrt im Trierer Westen mit der Polizei geliefert. Beamte der Polizeiinspektion Schweich hatten den dunkelblauen VW Golf des Fahrers gegen 7.50 Uhr in der Bonner Straße, im Stadtteil Trier-Pallien, kontrollieren wollen. Der Mann habe auch kurz angehalten, wie die Polizei mitteilt, sei dann aber mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte weggefahren. Eine mittels Streifenwagen der Polizeiinspektion Trier eingerichtete Straßensperre umfuhr der Autofahrer.