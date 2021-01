Blaulicht : Drogeneinfluss: Fahrer gefährdet andere

Wittlich Ein Autofahrer gefährdete laut Polizei am Sonntag, 3. Januar, gegen 6.30 Uhr in Wittlich den Verkehr.

Wie die Wittlicher Polizei mitteilte, war der Mann, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, mit seinem blauen Jeep auf der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich in Fahrtrichtung Berufsbildende Schule unterwegs. Das Fahrzeug war unbeleuchtet. Auf dieser Strecke geriet der Fahrer, so die Polizei weiter, mehrmals auf die Gegenfahrspur, sodass ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer nach Angaben der Polizeibeamten gezwungen war, auf den Bürgersteig auszuweichen.