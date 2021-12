Blaulicht : Bei Wendemanöver Auflieger touchiert

Prüm/Dausfeld Bei einem Wendemanöver auf der B 51 bei Dausfeld ist es am Donnerstag, 22. Dezember, um 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem beide Beteiligten geflüchtet sind.

Ein Autofahrer ist von der Auffahrt aus Richtung Prüm kommend wieder auf die Abfahrt in Richtung Prüm gefahren und dabei mit dem Auflieger eines Lastwagens kollidiert, der in Richtung Gerolstein unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Lastwagen weiter in Richtung Gerolstein und der Fahrer des Wagens weiter in Richtung Trier. Der Autofahrer konnte von der Polizei ermittelt werden. Derzeit sind Angaben zum beteiligten Lastwagen noch gänzlich unbekannt. Zeugen, sowie der Fahrer des Lastwagens, werden gebeten, sich bei der PI Prüm 065551/942-0 zu melden.