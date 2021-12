Unfall : Autofahrer fährt in der Eifel gegen zwei Autos und beschädigt Vorgärten

Autofahrer fährt in der Eifel gegen zwei Autos und beschädigt Vorgärten

Brandscheid In Brandscheid ist ein Autofahrer mit einem entgegenkommenden Wagen und einem geparkten Auto kollidiert und hat bei dem Unfall mehrere Vorgärten beschädigt.

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, kam es bereits am Donnerstag in Brandscheid gegen ca. 22.10 Uhr zu der Unfallflucht mit hohem Sachschaden.