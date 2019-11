Alkoholfahrt : Auto kollidiert mit Mauer

Gerolstein Auto kolldiert mit Mauer, Polizei ordnet bei Fahrer eine Blutprobe an

Ein 57 Jahre alter Autofahrer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm ist laut Polizei mit seinem Auto am Sonntag, 20.10 Uhr, leicht gegen eine Mauer in der Aloys-Schneider-Straße in Gerolstein gefahren. Während der Unfallaufnahme wurde durch Beamte der Polizei Daun möglicher Alkoholkonsum bei dem Mann festgestellt. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.