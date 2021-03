Unfallflucht : Unbekannter beschädigt Auto

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Ein blauer VW Golf ist am Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr im Bereich des Hecks erheblich beschädigt worden. Das Auto war in der Seizstraße auf dem Parkplatz am Palastgarten abgestellt.

Der Unfallverursacher, der vermutlich zuvor im dortigen Bereich rangierte, verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle.