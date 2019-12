Polizei : Autofahrer landet auf L 46 wegen Reifenplatzer im Graben

Foto: Polizei Bitburg

Daun Glück im Unglück: Ein 18-Jähriger ist der Verbandsgemeinde Daun ist am Samstag, 28. Dezember, gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto in einem Graben gelandet. Er war auf der Landstraße 46 von Daun in Richtung Daun-Weiersbach unterwegs, als ein Reifen platzte.

