Blaulicht : Autofahrer landet bei Dockendorf im Straßengraben und wird schwer verletzt

Dockendorf Bei einem Verkehrsunfall bei der Dockendorfer Mühle wurde am Dienstagabend ein Mann schwer verletzt. Was geschehen ist.

Am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr kam es auf der K 17 in Höhe der Dockendorfer Mühle zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch unbekannter Ursache war der Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geschleudert worden. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt.