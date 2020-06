Blaulicht : Auto fährt bei Rot und missachtet Fußgänger

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Trier Ein Autofahrer ist am Sonntag, 28. Juni, am St.-Barbara-Ufer bei Rot über die Ampel gefahren und hat dabei vermutlich Fußgänger gefährdet. Der Fahrer des schwarzen Geländewagens fuhr um 18.20 Uhr, die B 49 vom Johanniterufer in Fahrtrichtung Konz.

An der Kreuzung Südallee/St.-Barbara-Ufer missachtete er eine rote Ampel. Mehrere Fußgänger, welche die Fahrbahn überqueren wollten, waren möglicherweise unmittelbar von diesem Verhalten betroffen, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.