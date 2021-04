Blaulicht : Autofahrer missachtet Vorfahrt und flüchtet nach Unfall

Foto: dpa/Stefan Puchner

Prüm Die Polize sucht nach einem Unfall in Prüm einen Unfallflüchtigen. Nach Angaben der Polizei Prüm missachtete ein Autofahrer am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Gerberweg in Höhe eines Fahrradgeschäfts die Vorfahrt eines anderen Autofahrers.