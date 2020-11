Polizei : Autofahrer nach Flucht bei Speicher ermittelt

Speicher Bei Speicher ist ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten konnten den Mann wenig später ausfindig machen. Seine Wohnung wurde durchsucht. Dabei wurde die Polizei fündig.

Dieser hielt jedoch nicht an, setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort und raste dann auch durch Orenhofen. Nachdem der flüchtende Wagen nicht mehr in Sichtweite der Beamten war, brachen diese die Verfolgung ab. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei den Fahrer ausfindig machen. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Auto wurde in einem Waldstück in der Nähe von Orenhofen gefunden und als Beweismittel im Strafverfahren sichergestellt. Nach richterlicher Anordnung durchsuchten Beamte auch die Wohnung des Beschuldigten. Dabei wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die im Zusammenhang mit der Betäubungsmittelkriminalität stehen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.