Blaulicht : Rowdy fährt dicht auf und bremst Autofahrerin aus

Gerolstein In der Vulkaneifel hat ein Verkehrsrowdy eine Autofahrerin durch dichtes Auffahren bedrängt und sie dann ausgebremst.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 28-jährige Autofahrerin gegen 21.20 Uhr aus der VG Gerolstein mit ihrem roten Renault Twingo auf der Landstraße 29 am sogenannten "Bewinger Berg" von Dohm-Lammersdorf kommend in Richtung Gerolstein unterwegs. als ein Reh plötzlich über die Fahrbahn lief, leitete sie eine Vollbremsung ein, so dass der nachfolgende Fahrer ebenfalls stark abbremsen musste. Danach fuhr dieser ihr mehrfach absichtlich dicht auf, überholte sie und bremste sie aus. Er verfolgte sie sogar bis zu ihrem Zielort und entfernte sich erst dann.