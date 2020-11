Blaulicht : Betrunken gegen einen Baum geprallt

Foto: picture alliance / dpa/Uli Deck

Klausen Ein Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr in Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, als er auf der Wittlicher Straße wenden wollte, so die Polizei.

Der Mann setzte seine Fahrt mit dem stark beschädigten Auto fort, eineinhalb Stunden später nahm die Polizei den Unfall auf - und stellte beim Fahrer bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von zwei Promille fest.