Unfall : Auto rast auf A 60: Fahrer weicht aus und landet in Schutzplanke

Auto rast auf A 60: Fahrer weicht aus und landet in Schutzplanke

Wittlich Weil ein Autofahrer vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die Überholspur der A 60 fuhr, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, verursachte er einen Unfall.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstag, 8. Januar, gegen 8:40 Uhr zu dem Unfall auf besagter Autobahn in Richtung Wittlich, in Höhe der Anschlussstelle Landscheid.