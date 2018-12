später lesen Spaziergänger finden bewusstlosen 79-Jährigen Autofahrer schwebt nach Verkehrsunfall in Dodenburg in Lebensgefahr FOTO: TV / Friedemann Vetter FOTO: TV / Friedemann Vetter Teilen

Ein 79-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich ist am Freitag in Dodenburg auf einem unbefestigten Feldweg einen Hang heruntergerutscht. Erst am Folgetag wurde er neben seinem Wagen gefunden. red