Polizei : Autofahrer stirbt bei Unfall auf der B 257 bei Daun

Daun Bei einem Unfall ist am Dienstag auf der B 257 zwischen Daun und der Autobahnanschlussstelle Daun ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Nach TV-Informationen geriet am Nachmittag der Fahrer eines Autos aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem aus Richtung Daun fahrenden Kleinlaster zusammen. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen blieb die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da sich die Autos an der Autobahnanschlussstelle Daun bis auf die Autobahn zurückstauten.