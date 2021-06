Polizei : Autofahrer stößt mit Wagen gegen Mauer in Schönberg und flüchtet

Foto: TV/Frank Göbel

Schönberg (red) Wer ist gegen eine Mauer in Schönberg gefahren? Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Fahrer, der mit seinem Wagen gegen eine Schiefermauer in Schönberg in der Borwiesenstraße 15 gestoßen ist.

Die Mauer wurde laut Polizei dabei beschädigt, der Fahrer flüchtete dennoch unerlaubt. Zu dem Unfall soll es in der Zeit von Dienstag, 16. Juni, bis Mittwoch, 17. Juni, 7.58 Uhr, gekommen sein.