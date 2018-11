Autofahrer stürzt Abhang in Platten herunter und wird schwer verletzt – B 50 gesperrt

Verkehrsunfall auf der B50 im Bereich des Industriegebiets Platten: Fahrzeug überschlägt sich. red

Bei einem Autounfall auf der B 50 in Platten ist nach Angaben der Polizeiinspektion Wittlich am Freitagmorgen ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei schildert den Unfallhergang wie folgt: Um kurz vor 10 Uhr fuhr der Mann aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich auf der B 50 von Wittlich kommend in Richtung Bernkastel-Kues. Im Bereich des Industriegebietes Platten kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Fahrzeug einen etwa sechs Meter tiefen Abhang hinunter.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Bachlauf zum Liegen.

Mit vereinten Kräften konnten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich sowie Feuerwehrkräfte den bewusstlosen Fahrer aus dem Auto befreien.

Der Fahrzeugführer wurde umgehend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der Gesundheitszustand wurde als lebensgefährlich eingestuft.

Derzeit ist die B 50 an der Unfallstelle gesperrt.