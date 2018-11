später lesen Blaulicht Autofahrer stürzt Abhang in Platten hinab und stirbt an Verletzungen (Update) FOTO: Christina Moeris / Christian Moeris FOTO: Christina Moeris / Christian Moeris Teilen

Bei einem Autounfall auf der B 50 in Platten ist am Freitagmorgen ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb letztlich am Samstagabend. Von Christian Moeris