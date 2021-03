Unfall : Autofahrer übersieht Fahrbahnteiler und hebt ab

Unfallstelle an der A60 Foto: TV/Polizei

Wittlich Nur leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Unfall, der sich am Mittwoch um 14.23 Uhr auf der Landesstraße 141 in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 60 in Fahrtrichtung Bitburg ereignete.

