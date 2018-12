später lesen Polizei Rollerfahrer muss in Saarburg nach Sturz ins Krankenhaus FOTO: TV / Friedemann Vetter FOTO: TV / Friedemann Vetter Teilen

Twittern

Teilen



Ein Rollerfahrer ist laut Polizei Saarburg am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Brückenstraße in Höhe der Polizeiinspektion Saarburg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 31-Jähriger Fahrer eines PKW aus einer Grundstückausfahrt in den fließenden Verkehr ein.