Polizei : Autofahrer übersieht Radlerin

Foto: dpa/Stefan Puchner

Salmtal Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Radfahrerin verletzt wurde, kam es am Montag, gegen 10 Uhr in Salmtal. Die Radfahrerin befuhr die Salmstraße in Richtung Ortsmitte, als ein 47-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug das Fahrrad von hinten touchierte.

