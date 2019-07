Polizei : Mann am Steuer nicht ansprechbar

Hillesheim (red) Ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Gerolstein hat laut Polizei am Samstag gegen 9 Uhr mit seinem Auto auf dem Busparkplatz in der Wallstraße gestanden. Passanten stellten fest, dass der Motor lief, der Mann am Steuer aber nicht ansprechbar war.

