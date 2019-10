Unfallflucht : Autofahrer verletzt Mann auf Bürgersteig in Trier

Trier-Irsch Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem ein Mitarbeiter des Zweckverbands Abfallwirtschaft im Raum Trier (ART) verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen waren mehrere ART-Mitarbeiter gegen 10.10 Uhr mit der Entleerung von Abfallbehältern in der Mühlenstraße in Trier-Irsch beschäftigt. Laut Polizei wollte ein Autofahrer den auf der Fahrbahn haltenden Müll-LKW überholen und benutzte dazu den Gehweg, was natürlich verboten ist. Dabei touchierte er einen Mitarbeiter und verletzte ihn erheblich am Fuß.