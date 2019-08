Unfallflucht : Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Newel Ein Motorradfahrer hat zwischen Kordel und Newel wegen eines auf seier Fahrbahn entgegenkommenden Autos die Kontrolle über sei Fahrzeug verloren und hat sic bei dem Sturz leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den anthrazitfarbenen VW gesehen haben.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag um 7.15 Uhr auf der K 22 zwischen Kordel und Newel leicht verletzt worden. Der Mann fuhr von Kordel aus kommend in Richtung Newel. In einer scharfen Linkskurve kam ihm ein anthrazitfarbener VW - möglicherweise ein Polo - auf seiner Fahrbahnhälfte entgegen. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Motorradfahrer verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutsche über die Fahrbahn hinweg und kam rechts neben der Straße in einer Böschung zum Stillstand. Der Fahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kordel fort.