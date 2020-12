Unfall : Auto auf B419 weicht in Graben aus

Auto auf B419 weicht in Graben aus

Wincheringen/Palzem Ein Autofahrer hat auf der Bundesstraße 419 eine Wagenkolonne überholt und dabei einen Unfall provoziert. Er setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen.

(red) Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr auf der B 419 aus Richtung Palzem kommend in Richtung Wincheringen und überholte eine vor ihm fahrende Fahrzeuggruppe. Wie die Polizei mitteilt, musste ein ihm entgegenkommender PKW-Fahrer ausweichen, um einer Frontalkollision zu entgehen.Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte unterdessen seine Fahrt fort und ist weiterhin flüchtig. Der Unfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen, 9. Dezember, gegen 5.50 Uhr. Zeugen teilten mit, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein älteres Modell eines roten VW Golf handelte. Er könnte ein MZG-Kennzeichen führen, vermutet die Polizei.