Blaulicht : Autofahrerin bei Hohensonne schwer verletzt (Update)

Hohensonne Bei einem Unfall auf der B 51 ist am Freitagnachmittag bei Hohensonne eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten gegen 15.15 Uhr in Höhe der Ortschaft Hohensonne ein Auto und ein LKW miteinander.

Nach Angaben der Polizei war eine 67-jährige Frau mit ihrem Auto von Hohensonne auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Trier aufgefahren, als ein links neben ihr fahrender spanischer Sattelzug am Ende einer durchgezogenen Linie den Fahrstreifen nach rechts wechselte und dabei den auf der rechten Spur etwas versetzt vor ihm fahrenden Wagen übersah. Der LKW kollidierte mit der Stoßstange des Autos, dadurch geriet der Wagen ins Schleudern und kam nach links auf die Gegenspur, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Die 67-jährige Fahrerin wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Ihre vierjährige Enkeltochter wurde bei dem Unfall leicht verletzt.