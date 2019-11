Unfall : Autofahrerin bei Kollision leicht verletzt

Weiersbach Eine 42-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch um 14.23 Uhr bei einem Unfall in Weiersbach auf der L 46 leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 47 Jahre alte Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Daun in Weiersbach nach links in die L 46, Fahrtrichtung Daun, ein.

